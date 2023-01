Entidades criticam atos de vandalismo nos Três Poderes

Entidades de classe e do setor produtivo do País criticaram o ataque de bolsonaristas radicais às sedes dos Três Poderes em Brasília e se manifestaram perplexas com as cenas de vandalismo ocorridas na capital federal no domingo. O tom geral dos pronunciamentos, divulgados desde os atos de domingo, destacava a defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, repúdio à violência e ao vandalismo, além da cobrança de punição dos criminosos.

Posicionamentos

 Federação das Indústrias do

"Se quisermos um País justo e próspero, não devemos admitir toda e qualquer invasão, inclusive aqueles atos que podem fragilizar a separação dos Poderes Constituídos." Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs)  Federação Varejista do

"As graves cenas de desordem e depredação ao patrimônio público nacional causam profunda perplexidade institucional. Reiteramos a importância da estabilidade democrática do país, do respeito às leis e à Constituição Federal." Estado do Rio Grande do Sul  Federação das Indústrias do

"A resposta de repúdio da sociedade tem que ser contundente, apoiando a aplicação mais severa dos termos da lei aos agressores da democracia e da civilização. Todos, sem exceção, que tomaram parte nesta absurda sedição precisam ser punidos." Estado de São Paulo (Fiesp)  Confederação Nacional

"A CNI é veementemente contra todo e qualquer tipo de manifestação antidemocrática. Os responsáveis pelos atos terroristas devem ser punidos na forma da lei de maneira exemplar." da Indústria (CNI)  Federação Brasileira

"A Febraban, integrante da institucionalidade do País, repudia com veemência as agressões ao patrimônio público nacional e a violência contra as instituições que representam o Estado Democrático de Direito" de Bancos (Febraban)  Associação Nacional

"A liberdade de imprensa é inerente ao Estado democrático de direito, que não pode tolerar ou conviver com a baderna e o vandalismo. A ANJ condena ainda os ataques a jornalistas que fazem a cobertura das invasões em Brasília e exige uma posição firme das forças de segurança." de Jornais (ANJ)  Ordem dos Advogados

"Tais atos devem ser repelidos pelas forças de segurança de acordo com as disposições legais. É hora de encerrar de uma vez por todas os intentos contra o Estado Democrático de Direito no País." do Brasil (OAB)  Conferência Nacional