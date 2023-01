Bolsonaro é internado em Orlando; visto diplomático está vencido

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta segunda-feira (9) em Orlando, nos Estados Unidos, onde está desde o final de dezembro.

O ex-mandatário sentiu fortes dores abdominais e, por isso, decidiu ir a um hospital na Flórida.

A informação foi revelada pelo O Globo e confirmada à Folha de S.Paulo por aliados de Bolsonaro. Segundo eles, Bolsonaro foi ao hospital para investigar se está novamente com uma obstrução intestinal. O hospital, no entanto, não confirmou a informação.

Bolsonaro está na Flórida desde dezembro, mas não pode permanecer nos Estados Unidos com o visto de chefe de Estado que usou para entrar no país. Se não procurar o governo americano em até 30 dias para mudar a categoria do visto que o autoriza permanecer em solo americano, como um visto de turista, fica em situação irregular e pode ser até deportado para o Brasil.

A informação é do porta-voz do Departamento de Estado (responsável pela diplomacia no governo americano), Ned Price, que fez a ressalva de que não poderia falar especificamente do caso de Bolsonaro, uma vez que a situação dos vistos de indivíduos é uma informação confidencial.

Em junho de 2021 e em janeiro de 2022 Bolsonaro também foi internado devido a problemas no intestino. Geralmente, o ex-presidente afirma que as dores são consequências da facada que levou em 2018 em Juiz de Fora (MG).

Bolsonaro saiu do Brasil no último dia 30 de dezembro, antes do fim de seu mandato. Rompendo uma tradição democrática, decidiu não passar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se instalou na região de Orlando, próximo aos parques da Disney.