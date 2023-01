PF vai indiciar mil pessoas levadas presas a Papuda

A Polícia Federal (PF) vai indiciar os golpistas presos em flagrante na noite deste domingo em Brasília por suspeita de crimes cometidos nos atos de vandalismo. Segundo fontes da PF, cerca de mil bolsonaristas serão levados para o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Até o momento, já são aproximadamente 1.500 detidos, de acordo com o ministro Flávio Dino (PSB), da Justiça e Segurança Pública.

Os manifestantes extremistas entraram na Esplanada na tarde de domingo e invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF), depredando as sedes dos Três Poderes.

Segundo o Ministério da Justiça, cerca de 1.200 bolsonaristas foram conduzidos presos para a superintendência da PF, em dezenas de ônibus cedidos pelo governo do Distrito Federal.

Os ministros José Múcio, da Defesa, e Rui Costa, da Casa Civil, e o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, designado interventor federal, acompanharam a desocupação do acampamento golpista no Distrito Federal.

Moraes determinou ainda o afastamento do cargo do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O governo do DF é responsável pela segurança na região da Esplanada. A suspensão estabelecida pelo ministro do STF vale por 90 dias.

Flávio Dino disse ainda que a Polícia Federal já realizou perícias no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo. As perícias, de acordo com o ministro, vão promover a responsabilização civil e servem para "configurar crimes e aparelhar ações de indenização" - cobrança que será feita pela Advocacia-Geral da União.

Segundo o ministro, foram identificados nove bloqueios em rodovias desde ontem, mas todos foram desobstruídos.