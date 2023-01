Oposição quer apurar se vereadores estavam em atos

A Câmara Municipal de Porto Alegre realizou reunião - a pedido da oposição - para solicitar que a Comissão de Ética do Legislativo investigue a suposta participação de vereadores nos atos antidemocráticos protagonizados por bolsonaristas radicais ocorridos no último domingo, em Brasília.

No encontro, os parlamentares pediram ao presidente do Legislativo, Hamilton Sossmeier (PTB), que encaminhe à Comissão de Ética da Câmara uma solicitação para que seja investigada a suposta presença dos vereadores Alexandre Bobadra (PL) e Fernanda Barth (PSC) nos atos de Brasília. A reportagem não obteve retorno ao contato feito com os parlamentares. A oposição também solicitou que se investigue a origem do possível financiamento dessas manifestações.

A penalidade para um parlamentar que for julgado na Comissão de Ética pode ir de uma simples advertência, até a cassação do mandato.

O presidente do Legislativo reforçou a intensão da Câmara em atuar na defesa e no respeito à Constituição. "Repudiamos qualquer ação de violência, destruição do patrimônio público e desrespeito à ordem legal. Esta casa, que representa a população de Porto Alegre em sua totalidade, defenderá o fortalecimento da democracia e o bem-estar social, e estará atenta nesse sentido", afirmou Sossmeier.

O líder da oposição na casa, Roberto Robaina (PSOL), enfatizou a importância do Legislativo em apurar a participação, ou o apoio de vereadores nos atos antidemocráticos. "Essa reunião, junto ao presidente, é um reforço ao pedido de que a Câmara se mantenha vigilante, e se identificada a clara participação de parlamentares, que os mesmos sejam punidos conforme o regimento."