Leite vai ao Planalto para encontro de governadores com Lula

O governador Eduardo Leite (PSDB) estará em Brasília nesta segunda-feira (9) após os ataques ocorridos à Praça dos Três Poderes, na capital federal, durante a tarde e a noite de domingo (8). O mandatário gaúcho vai comparecer à reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os governadores.

A reunião de emergência foi chamada por Lula ainda no final da noite de domingo, após o pronunciamento do presidente à nação e depois de decretada a intervenção federal em Brasília. A previsão de desembarque de Leite na capital estava marcada para as 17h desta segunda.

“Atendendo a convocação do presidente eleito e da nação agredida por ataques insanos, estou me dirigindo a Brasília onde trataremos sobre como estancar as agressões e garantir respeito às instituições. É hora de cerrar fileiras ao lado da razão, da paz e da democracia”, declarou o governador, via Twitter.

Antes, o gaúcho se reuniu com o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e com os outros dois governadores que o partido elegeu ano passado: Raquel Lyra (PE) e Eduardo Riedel (MS). “É importante destacar que, como governadores, temos responsabilidade nos nossos territórios para mantermos a ordem. As nossas polícias estão mobilizadas para coibir qualquer tipo de violência, de ataque, de agressão tanto ao patrimônio público quanto às instituições, mas também estamos aqui unidos como governadores de diferentes regiões - vamos a Brasília juntos para estar do lado dos demais poderes em defesa da nossa democracia e da ordem constitucional”, afirmou Leite, em vídeo divulgado pelo partido.

O presidente da sigla quis destacar a presença dos tucanos em importantes momentos políticos do País. “O PSDB esteve presente nos mais importantes dias da política brasileira. Os atos em Brasília foram fatos graves que fazem com que a gente mantenha a unidade política em torno da defesa da democracia. O PSDB não faltará, como nunca faltou, a momentos importantes do País”, discursou Araújo.

Os outros chefes de estados tucanos clamaram por união nacional. "O País precisa de união. As pessoas querem saber como vão conseguir chegar ao trabalho, como vão estar sendo atendidas nos hospitais, como vai ter comida na mesa. Nós estamos trabalhando para que o País possa ter paz social e os nossos estados também", afirmou a pernambucana Raquel Lyra.

O sul-mato-grossense Eduardo Riedel corroborou: "Não podemos aceitar nenhum tipo de violência. Temos que caminhar no sentido de buscar essa união, caminharmos juntos com a população, trazer o que as pessoas querem: resultados".

A reunião entre Lula e governadores está marcada para as 18h, no Palácio do Planalto.