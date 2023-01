Federação Varejista do RS se manifesta contra atos de destruição em Brasília

A Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, entidade que congrega as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) do Rio Grande do Sul manifestou, nesta segunda-feira (9), profundo "repúdio aos atos de destruição ocorridos em Brasília neste domingo 8 de janeiro de 2023."

"As graves cenas de desordem e depredação ao patrimônio público nacional causam profunda perplexidade institucional. Reiteramos a importância da estabilidade democrática do país, do respeito às leis e à Constituição Federal", escreveu a entidade. A nota ainda afirma que

A Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul reforça ainda que "será uma importante responsabilidade do atual governo "pacificar o país." A nota foi assinada pelo presidente a Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner.