PSOL pede CPI para investigar atos criminosos em Brasília

A bancada do PSOL pediu, nesta segunda-feira (9), a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados para investigar os atos que culminaram com a invasão violenta das sedes dos Três Poderes em Brasília no último domingo (8), invadidas e depredadas por grupos criminosos.

Se o pedido for aceito, a CPI poderá investigar quem são os organizadores e financiadores dos atos. "Não se tratou de um ato isolado. Como se observa, há fortes indícios que apontam para a existência de uma organização criminosa articulada pela extrema-direita", diz trecho do requerimento de criação da CPI assinado pelos parlamentares do PSOL.

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) reforça que o partido também solicitou ao STF, no dia 02 de janeiro, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido também inclui quebra de sigilo telefônico e telemático e busca e apreensão de provas.

A escalada da violência nos últimos dias, desde atentar contra a democracia em acampamentos na frente de quartéis até tentativas de atentados com bombas em postos de gasolina em Brasília (DF), culminou com o mais violento ataque à democracia desde 1988, com a invasão da Praça dos Três Poderes por manifestantes violentos que promoveram atos de selvageria, quebradeira e ataques a profissionais de imprensa no último domingo (8).

Como resposta aos ataques, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na segurança pública do DF e o ministro do STF Alexandre de Moraes decretou o afastamento do governador Ibaneis Rocha por 90 dias.