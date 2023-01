SENGE-RS lança nota em defesa da democracia e contra o terror

O Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul (SENGE-RS) lançou uma nota de repúdio, nesta segunda-feira (9), contra os atos golpistas realizados em Brasília no domingo (8), que invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. No texto, a entidade considera que atentar contra o Regime Democrático de Direito com saques e depredações nas sedes do Poderes são atos que superam qualquer divergência e ferem a nação e cada cidadão.