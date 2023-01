Movimentos sociais vão realizar atos pró-democracia em várias cidades do País

Movimentos sociais convocaram atos em defesa da democracia para esta segunda-feira (9) em reação aos golpistas que, no domingo (8), invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal , em Brasília. As manifestações devem ocorrer em várias cidades do Brasil e contam com a convocação de entidades como União Nacional dos Estudantes (UNE), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Povo Sem Medo e Brasil Popular.

No Rio Grande do Sul, estão programados atos em várias cidades na tarde desta segunda-feira. Em Porto Alegre, a manifestação ocorre a partir das 18h na Esquina Democrática. Em Rio Grande, o ato será realizado no Largo Dr. Pio (18h); em Pelotas, na Esquina Democrática (18h); Santa Maria, na Praça Saldanha Marino (17h) e em Caxias, na Praça Dante (18h).

Também estão previstos atos em outras cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, Salvador e Teresina.