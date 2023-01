Distribuição de combustíveis na Refap funciona normalmente

Fracassaram as tentativas de obstrução da distribuição de combustíveis em diversas instalações da Petrobras neste fim de semana por parte de manifestações de grupos contrários ao resultado das últimas eleições presidenciais. De acordo com a estatal, todas as suas refinarias estão operando normalmente, incluindo a Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas.

A informação foi ratificada pelo diretor de Comunicação do Sindipetro-RS, Alex Frey. Segundo ele, na noite de sábado (7), havia cerca de 60 manifestantes em frente à Refap. “Depois dos atos terroristas em Brasília, o número de pessoas aumentou, chegando a algo entre 100 e 150, o que trouxe preocupação com a segurança no acesso dos trabalhadores”, relata.

Porém, Frey afirma que “na noite do próprio domingo, as forças policiais (BM, PRF e Choque) agiram, dispersando os manifestantes na frente dos portões”, resultando na dispersão total na manhã desta segunda-feira (9). Assim, “em nenhum momento a distribuição de combustíveis foi afetada”, ressalta.

Convocados pelas redes sociais, os atos de simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ocorreram também nas refinarias Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro; Getúlio Vargas (Repar), no Paraná; Gabriel Passos (Regap), no Amazonas (vendida pela Petrobras para o grupo Atem em novembro do ano passado); e Henrique Lage/ Vale do Paraíba (Revap) e Paulínia (Replan), ambas em São Paulo.

Em nota, a Petrobras ressalta que “está tomando todas as medidas preventivas de proteção necessárias, conforme procedimento padrão”.