Estradas gaúchas são monitoradas para inibir bloqueios por manifestantes

Na manhã desta segunda-feira (9), não houve reflexos nas estradas gaúchas dos atos radicais praticados no domingo por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul (PRF-RS), as vias estaduais seguem desbloqueadas e sem ocorrências relevantes.

O grupo de pessoas concentradas nas proximidades da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, desmobilizou-se após intensa manifestação contra o resultado das eleições presidenciais ocorrida no domingo. Sendo assim, a BR-166 segue sem interferência no fluxo. A PRF afirmou que mantém efetivo no local, juntamente com policiais da Brigada Militar (BM).

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que tem garantido o abastecimento nacional de combustíveis , assim como o funcionamento adequado de refinarias, terminais e bases de distribuição. Além disso, o ministro Alexandre Silveira garantiu o monitoramento dos protestos nessas estruturas. "Seguimos atentos e em articulação com outras pastas e estados para assegurar o suprimento. Seguiremos firmes e compromissados com a sociedade brasileira", disse em nota.