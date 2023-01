Mourão condena vandalismo e depredação nos Três Poderes

O senador eleito pelo Rio Grande do Sul e ex-vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos), se manifestou na noite de deste domingo (8), nas redes sociais, sobre os atos de manifestantes que não aceitam o resultado eleitoral e invadiram e depredaram as sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em Brasília.

Mourão condenou o "vandalismo e depredação" nos atos, destacando que "o respeito e a ordem devem prevalecer em qualquer manifestação". O grupo que invadiu as sedes dos Três Poderes partiu do quartel general, em Brasília, pedindo intervenção federal, a destituição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao poder.

defendeu a alternância do poder Na véspera da posse, em 31 de dezembro de 2022, quando ocupava o cargo de presidente em exercício, já que Bolsonaro estava nos Estados Unidos, Mourão fez um pronunciamento em rede nacional, no qualna democracia e o respeito ao resultado das urnas.

Veja a íntegra do texto publicado por Mourão nas redes sociais neste domingo:

"O respeito e a ordem devem prevalecer em qualquer manifestação. Vandalismo e depredação não se coadunam com os valores da direita, pelo contrário, são práticas da ideologia que nos contrapomos. Sempre pela legalidade e por nossos princípios e valores."