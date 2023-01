'A Justiça virá', afirma Luís Roberto Barroso, sobre atos no DF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso garantiu que a "Justiça virá" em relação às ações de grupos radicais em Brasília, neste domingo (8). Segundo Barroso, os "deuses da democracia" "cobrirão de vergonha os criminosos que procuram destruí-la".

"O terrorismo é a vitória do mal e do crime disfarçados de ideologia. Dia de luto para as pessoas de bem de qualquer credo político", escreveu o ministro no Twitter. "A Justiça virá. E os Deuses da democracia protegerão as instituições e cobrirão de vergonha os criminosos que procuram destruí-la."

Barroso se juntou ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que garantiu responsabilização aos que, de alguma forma, estiveram envolvidos nos atos, sejam eles financiadores, instigadores, até anteriores, e atuais agentes públicos com conduta ilícita.

No período da tarde, grupos radicais invadiram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Diante das invasões, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal no governo do Distrito Federal (GDF). A intervenção, segundo o decreto, começa neste domingo e vai até dia 31 de janeiro.