Desprezíveis ataques terroristas' serão responsabilizados, diz Alexandre de Moraes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, declarou que os ataques "terroristas", conforme classificou, serão responsabilizados. Moraes também destacou que os financiadores, instigadores, além de agentes públicos com conduta ilícita nos atos, sofrerão pela participação.

A manifestação foi feita em anúncio no Twitter no período da noite deste domingo. "Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos", escreveu.

De acordo com ele, o Judiciário "não faltará" no País em relação aos ataques deste domingo.

No período da tarde deste domingo, grupos radicais invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Diante das invasões, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal no governo do Distrito Federal (GDF).

A intervenção, segundo o decreto, começa neste domingo e vai até dia 31 de janeiro.