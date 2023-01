Líderes mundiais condenam invasão às sedes dos Três Poderes no Brasil

Líderes da Europa à América do Sul e do Norte criticaram neste domingo (8) a invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto em Brasília por grupos radicais de direita que não aceitam o resultado da eleição presidencial no Brasil, na qual Luiz Inácio Lula da Silva venceu Jair Bolsonaro.

Na França, o presidente Emmanuel Macron pediu respeito às instituições brasileiras e manifestou apoio a Lula. “A vontade do povo brasileiro e das instituições democráticas deve ser respeitada! Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio infalível da França”, twittou Macron.

Na Espanha, o premiê Pedro Sánchez, também no Twitter, escreveu: “Todo o meu apoio ao presidente @LulaOficial e às instituições eleitas livre e democraticamente pelo povo brasileiro. Condenamos veementemente o assalto ao Congresso brasileiro e pedimos o retorno imediato à normalidade democrática”.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, condenou o “atentado às instituições democráticas do Brasil”. “Total apoio ao presidente @LulaOficial, eleito democraticamente por milhões de brasileiros através de eleições justas e livres”, escreveu em sua conta no Twitter.

Os Estados Unidos "condenam qualquer tentativa de fragilizar a democracia" no Brasil, afirmou, neste domingo (8), o assessor Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. "O presidente norte-americano, Joe Biden, acompanha de perto a situação e nosso apoio às instituições democráticas do Brasil é inquebrantável. A democracia do Brasil não será sacudida pela violência", destacou Sullivan no Twitter. Um porta-voz da Segurança Nacional informou à AFP que Biden "tem sido informado e continuará sendo informado sobre isto".

“Condenamos os ataques à presidência, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal hoje. Usar a violência para atacar as instituições democráticas é sempre inaceitável. Nós nos juntamos a @lulaoficial para pedir o fim imediato dessas ações”, afirmou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

O encarregado de Negócios dos EUA no Brasil, Douglas Koneff, também se manifestou via Twitter: “A violência não tem lugar nenhum numa democracia. Condenamos fortemente os ataques às instituições dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Brasília, que é um ataque também à democracia. Não existe justificativa para esses atos!”

Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro pediu reunião da Organização dos Estados Americanos (OEA) após ataques de bolsonaristas no Distrito Federal. "Propusemos o fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos aplicando as normas vigentes e ampliando a carta aos direitos das mulheres, ambientais e coletivos, mas a resposta são golpes parlamentares ou golpes violentos da extrema direita", escreveu o líder colombiano, no Twitter.

Petro afirmou que é urgente a OEA se reunir se quiser "seguir viva como instituição". O presidente da Colômbia disse que, na visão dele, a direita não tem conseguido manter o pacto de não violência. "Toda minha solidariedade a @LulaOficial e ao povo brasileiro. O fascismo decide atacar", emendou o líder internacional.

O secretário-geral da OEA, Luis Almagro, também se manifestou pelo Twitter, condenando o ataque às instituições em Brasília. "Condenamos o ataque às instituições em Brasília, que constitui uma ação condenável e um ataque direto à democracia. Essas ações são de natureza fascista."

O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que “o governo brasileiro tem todo o nosso apoio diante desse covarde e vil ataque à democracia”.

Na Argentina, o presidente Alberto Fernández afirmou que a “democracia é o único sistema político que garante as liberdades e nos obriga a respeitar o veredicto popular”. “Demonstremos com firmeza e união nossa total adesão ao Governo eleito democraticamente pelos brasileiros encabeçado pelo presidente @LulaOficial. Estamos juntos com o povo brasileiro para defender a democracia e não permitir #NuncaMais a volta dos fantasmas golpistas promovidos pela direita”, twittou.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, também condenou, via Twitter, a invasão das sedes dos três poderes no Brasil. "Repreensível e antidemocrática a tentativa de golpe dos conservadores no Brasil, incentivados pela liderança do poder oligárquico, seus porta-vozes e fanáticos", criticou ele. "Lula não está sozinho, tem o apoio das forças progressistas de seu país, do México, do continente americano e do mundo", acrescentou.