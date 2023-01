O governador Eduardo Leite (PSDB) criticou os atos realizados neste domingo (8) em Brasília , com invasão do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua conta no Twitter, o governador gaúcho classificou o que está ocorrendo na capital federal como cenas criminosas, de barbárie e terrorismo.

Leite disse que as forças de segurança estão prontas para agir de forma firme e imediata no Rio Grande do Sul caso ocorra qualquer tentativa de subversão da ordem.

As cenas criminosas que vemos em Brasília, com barbárie e terrorismo no Congresso, STF e Planalto são absolutamente inaceitáveis em nossa democracia. No RS estamos com as forças de segurança prontas para resposta FIRME e IMEDIATA diante de qualquer tentativa de subversão da ordem — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 8, 2023

Um grupo de manifestantes andou a pé do quartel general do Exército para o gramado em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. Depois, quebraram vidros das portas de entrada e invadiram as sedes do Legislativo, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto.