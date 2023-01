Comissão Representativa ainda não realizou nenhuma reunião no recesso parlamentar

A Comissão Representativa já está operando na Câmara Municipal de Porto Alegre sob o comando de Hamilton Sossmeier (PTB), que preside o Legislativo e, portanto, também será responsável por conduzir o colegiado. No entanto, nenhuma reunião foi realizada.

O órgão técnico atua durante o recesso parlamentar de 2023, que tem previsão de se encerrar no dia 1º de fevereiro. Além do presidente do Legislativo, outros 18 vereadores irão compor o quadro - a escolha dos membros é realizada previamente, sendo distribuídos proporcionalmente por partido.

Apesar de ser responsável por atuar durante o recesso, sua atribuição está restrita a encaminhar algumas pendências de cunho administrativo-burocrático, como autorizar a saída do prefeito e vice-prefeito do município ou votar requerimentos. O regimento do Legislativo Municipal não autoriza a votação de projetos de lei no período em que a comissão estiver atuando.