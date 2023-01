Cerimonialista que atuou mais de 50 anos no Palácio Piratini se aposenta

O cerimonialista Aristides Germani Filho se despediu, nesta terça-feira (3), da chefia do cerimonimal do Palácio Piratini, onde trabalhou por 53 anos. "Seu Aristides", como era conhecido, foi cerimonialista de nada menos do que 12 governadores nas últimas cinco décadas. Hoje com 81 anos, tem em sua trajetória a organização de cerimoniais marcantes, como nas passagens do Papa João Paulo II e de Dalai Lama no Rio Grande do Sul. Ao se despedir de Aristides (foto), o governador Eduardo Leite (PSDB) disse que "ele presenciou e escreveu junto uma parte importante da nossa história".