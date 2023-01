Secretários do RS têm primeiro dia de trabalho

Os secretários que foram empossados no domingo, junto com a cerimônia que reconduziu Eduardo Leite (PSDB) ao Palácio Piratini como primeiro governador reeleito do Estado, assumiram nesta segunda-feira (2), seus respectivos cargos.

A Educação foi mais uma vez destacada. Leite participou presencialmente do ato simbólico que reconduziu a secretária Raquel Teixeira ao comando da pasta. O objetivo foi reforçar a importância que a área deve ter na nova gestão do tucano.

Leite comentou sobre a meta de elevar de 18 para 550 as escolas de tempo integral no Estado. Segundo ele, o primeiro passo é avançar nas escolas que estão mais preparadas para aumentar a oferta de contraturno já neste ano. "Tem um cronograma de implantação, com as escolas que precisam de menos intervenções em infraestrutura para, desde de já, a gente conseguir fazer a implantação no ano de 2023, e depois o mapeamento daquelas que precisam de intervenções menores", declarou.

Além da contratação de novos profissionais da educação, a maioria das escolas carece do melhoramento de suas estruturas físicas. Isso vai exigir atuação em conjunto de duas secretarias e motivou, inclusive, a destinação de uma subsecretaria da pasta de Obras Públicas especialmente para reformas escolares. Já neste início de 2023, as pastas atuarão de forma conjunta.

"As escolas acumulam demandas de muitos anos. A decisão de criar uma Secretaria de Obras com uma subsecretaria voltada só para escolas é a solução encontrada, e estou muito feliz com ela. Já me reuni com a secretária Izabel (Matte, titular da pasta de Obras) e já mapeamos as 28 escolas que têm dificuldade para o início das aulas, no dia 23 de fevereiro. Nesse momento trabalhamos, Izabel e eu, para que tenham uma solução ao longo de janeiro", relatou Raquel.

A titular da Educação destacou que a continuidade do governo, reeleito em outubro, gera vantagens e comemorou a reestruturação do Estado, que trouxe mudanças para a educação estadual com a aprovação da minirreforma pela Assembleia Legislativa ainda durante a transição de governo, no ano passado.

"Claro que é um desafio - uma rede desse tamanho, com quase 2,4 mil escolas e quase 800 mil alunos. Mas a gente começa com algumas vantagens. Já conhecemos a situação, temos um ciclo de avaliações que tem nos proporcionado muito dados. Temos caminhos. Teremos agora uma estrutura que nos permitirá contratar, com gratificações decentes, pessoas qualificadas - porque a gente não tinha essa possibilidade aqui. Um diretor de departamento tinha uma gratificação de R$ 5 mil. Quem que eu posso convidar? Então a mudança que aconteceu vai permitir dar essa estrutura."

Para alcançar a meta de ter uma política de contraturno efetivada no RS, Leite falou sobre a união de esforços entre as secretarias. "Vamos ter que trabalhar em frentes diferentes. Uma é o tempo integral para ensino médio, que é gerido no Estado, e a nossa estratégia para que façamos chegar às 550 escolas até o final do nosso governo em 2026."

Porém, a educação gaúcha não se resume à principal promessa de campanha do novo governo. "Paralelamente (à implantação do tempo integral), para fazer a educação do estado melhorar, não adianta ter a estrutura do estado no ensino médio: a gente precisa ter as redes municipais funcionando adequadamente. Por isso que o programa de alfabetização em regime de colaboração vai ser implementado."