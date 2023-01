'É um momento forte para mim', diz Dilma ao voltar ao Planalto

Folhapress

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) voltou ao Palácio do Planalto neste domingo para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após sofrer o impeachment, em 2016. Nesta segunda-feira (2), ela retornou novamente à sede do Executivo para acompanhar a posse do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT). "É um momento forte para mim. Me sinto muito bem", disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo antes da solenidade. No evento, a ex-presidente foi a pessoa mais aplaudida ao ser citada por Padilha.