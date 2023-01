Lula recebe cumprimento de chefes de Estado estrangeiros

Logo após tomar posse no Congresso e discursar no parlatório do Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, no domingo, os cumprimentos dos chefes de Estado que vieram ao Brasil para prestigiar a posse presidencial. Ao todo, 18 chefes de Estado vieram a Brasília para a cerimônia. Entre eles está a maioria dos mandatários latino-americanos, com as exceções de Peru e Venezuela. No caso do Uruguai, dois ex-presidentes também vieram cumprimentar e tirar foto com Lula. São eles Julio María Sanguinetti (1995-2000) e José Pepe Mujica (2010-2015).

Ambos acompanharam o presidente uruguaio Luis Alberto Lacalle Pou no cumprimento formal ao novo presidente do Brasil. Entre os líderes europeus, esteve o rei da Espanha, Felipe VI, que assim como outros líderes internacionais ainda permaneciam nesta segunda-feira (2) pela manhã no Brasil e foram recebidos pessoalmente por Lula. Ao todo, delegações de 65 países confirmaram presença na posse.