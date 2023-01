Flávio Dino assume Justiça e promete investigar morte de Marielle Franco

O ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB) foi empossado na tarde desta segunda-feira (2) como ministro da Justiça do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República. O novo ministro fez um discurso com vários recados a bolsonaristas e manifestantes dos atos antidemocráticos.

Ele começou sua fala cumprimentando a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Rosa Weber, e fazendo uma alusão aos embates entre o governo Jair Bolsonaro (PL) e o Judiciário. Segundo o novo ministro, foi o Judiciário brasileiro que "garantiu o Estado democrático de Direito em uma hora tão difícil".

Em seguida, o ministro agradeceu ao presidente Lula e abordou as ameaças anteriores à posse de que o petista não subiria a rampa do Palácio do Planalto. "Subiu a rampa e de lá governa a nossa nação. Lamento muito por todos que apostaram contra e hoje estão pagando a aposta", afirmou.

O novo ministro ainda citou os atos antidemocráticos, defendeu ponderação na atuação, mas sem "fechar os olhos em relação ao que aconteceu". Nesse momento, o ministro afirmou que atos terroristas e crimes contra o Estado democrático de Direito são "crimes políticos gravíssimos".

O momento em que foi mais aplaudido foi quando abordou uma promessa à família de Marielle Franco de que a Polícia Federal irá apurar quem matou e quem mandou matar a vereadora - o crime ocorreu em 2018.

Durante a cerimônia também foram apresentados os integrantes da equipe do Ministério da Justiça. Para o comando da Polícia Federal, Dino tomou posse o delegado Andrei Rodrigues, responsável pela coordenação da segurança de Lula na campanha eleitoral e na posse.

O novo ministro já disse à Folha de S.Paulo que pretende fazer um redesenho da força de segurança. A intenção é revogar, por exemplo, a portaria que ampliou os poderes da Polícia Rodoviária Federal.

Dino tem como pontos prioritários da nova gestão o fortalecimento da atuação na floresta Amazônica, combate ao crime cibernético e o controle de armas. Já nesta segunda-feira foi publicado decreto que inicia a política de controle de armas.