O Legislativo 'fala em nome do povo', afirma Sossmeier

Empossado presidente da Câmara de Porto Alegre ontem, o vereador Hamilton Sossmeier (PTB) destacou que o Poder Legislativo tem o papel "falar em nome do povo". O petebista dividirá o comando da Mesa Diretora da Capital com o vereador Moisés Barboza (PSDB), que será o 1º vice-presidente e a vereadora Cláudia Araújo (PSD), que ocupará o cargo de 2ª vice-presidente, além dos secretários.

No discurso de posse, Sossmeier fez elogios a gestão do ex-presidente Idenir Cecchim (MDB) e destacou a importância da Câmara para os porto-alegrenses. "As instituições do Estado são exercidas por Três Poderes, mas me atrevo a dizer que o Legislativo é o órgão supremo, pois ele tem a grande função de falar em nome do povo".

Cecchim desejou um bom mandato ao presidente eleito e destacou que o diálogo entre a Mesa Diretora e os parlamentares é fundamental para discutir e solucionar problemas da cidade. "O diálogo e o respeito com as opiniões contrárias são responsáveis pelo bom andamento dos trabalhos na Câmara."

O prefeito Sebastião Melo (MDB) desejou uma boa gestão e destacou a importância do papel intermediador do presidente do Legislativo. "A diferença só existe na democracia, temos que respeitar quem pensa diferente e o presidente da casa é responsável por manter esse equilíbrio". Também esteve presente o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini (Podemos), representando o governador Eduardo Leite (PSDB).

Também foram oficializados os presidentes e integrantes das comissões permanentes da Câmara.