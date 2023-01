Leite assina leis e decretos para gestão e carreiras e incentivos a setores

O governador Eduardo Leite começou o segundo mandato no Palácio Piratini assinando as primeiras medidas. Leite sancionou os projetos que reorganizam a estrutura administrativa do Estado e publicou decretos que concedem incentivos a determinados setores da economia gaúcha, como arroz, aveia, laticínios, restaurantes e indústria de processamento de suínos.

A Lei 15.935, que institui o Novo Quadro Geral dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Poder Executivo, foi sancionada.

Entre as disposições da lei, estão a regulamentação da gratificação pelo exercício de direção e de vice-direção de escola pública estadual, a remuneração mensal dos dirigentes de autarquias, fundações autárquicas, órgãos e entidades especiais, regra sobre a equipe de transição do candidato eleito para o cargo de governador e extinção de cargos, funções e gratificações.

O governador também assinou a Lei 15.934, que dispõe sobre a nova estrutura administrativa do Executivo, com as novas secretarias e a organização das pastas em função das prioridades do novo governo.

“Depois de ajustar as contas, nosso desafio é melhorar o desempenho da gestão e da oferta dos serviços público”, afirmou Leite, ao formalizar as medidas.

Os decretos passam a valer em 2023 e estão vinculados a alterações tributárias ligadas a compromissos do governo com o estímulo ao desenvolvimento setorial.

Lista dos decretos para a atividade econômica: