Lula assume e diz que vai governar para todos

Ao discursar no parlatório do Palácio do Planalto, o presidente recém-empossado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste domingo (1º) que reassumiu o compromisso de cuidar dos brasileiros. Após ser empossado no Congresso Nacional horas antes, ele disse que todas a formas de desigualdade serão combatidas durante o seu terceiro mandato. "Reassumo o compromisso de cuidar de todos, sobretudo daqueles que mais necessitam. De acabar outra vez com a fome. Temos um imenso legado, ainda vivo na memória de cada brasileiro e brasileira", afirmou.

Antes da sessão solene no Congresso, Lula, com a mulher Rosangela da Silva (Janja), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), com a esposa Maria Lúcia, desfilaram no Rolls-Royce pela Esplanada, rodeado de milhares de pessoas que foram à posse. Ao se dirigir aos apoiadores que o aguardavam na Praça dos Três Poderes, Lula agradeceu o voto de seus eleitores, mas afirmou que vai governar para todos os brasileiros. "Vou governar para os 200 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todas e todos, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado", disse.

Lula se emocionou ao pedir ajuda da população para combater a fome no País. Ele citou casos de pessoas que passaram a procurar ossadas em açougues para comer e considerou "inadmissível que os 5% mais ricos detenham a mesma fatia de renda que os demais 95%" E emendou: "Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo, em busca do alimento para seus filhos. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de jatinhos particulares."

Também destacou que seu governo vai combater o racismo. "Ninguém terá mais ou menos amparo do Estado, ninguém será obrigado a enfrentar mais obstáculos pela cor de sua pele. Foi para combater a desigualdade e suas sequelas que nós vencemos a eleição. Esta será a grande marca do nosso governo."

Lula falou também sobre economia. O presidente disse que seus governos nunca foram irresponsáveis com dinheiro público e destacou que o Brasil foi reconhecido internacionalmente pelo combate à fome, mas com "total responsabilidade das finanças". "Nunca houve nem haverá gastança alguma. Sempre investimos, e voltaremos a investir, em nosso bem mais precioso: o povo brasileiro", concluiu.

Mais cedo em seu primeiro discurso após ser empossado no Congresso, Lula afirmou que democracia venceu as eleições e defendeu o sistema eletrônico de votação. O pleito deste ano foi marcado por ataques do então presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas. "Se estamos aqui hoje é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo dessa histórica campanha. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição."

Lula também citou um diagnóstico "estarrecedor" do País deixado por Bolsonaro, descartou revanche e anunciou revogação de decreto de armas e munições. "Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação do acesso a armas e munições, que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer mais armas; quer paz e segurança."

O petista lembrou seu primeiro discurso de posse, em 2003, quando colocou o combate à fome como uma das prioridades do seu primeiro governo. "Ter de repetir esse compromisso no dia de hoje diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao pais nos anos recentes."

Afirmou ainda que o processo eleitoral de 2022 mostrou o contraste entre distintas visões de mundo. Classificou o projeto bolsonarista como individualista, negação da política e empenhado na "destruição do Estado em nome de supostas liberdades individuais". Apesar das críticas, o petista disse que não assume com "ânimo de revanche. "Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa."