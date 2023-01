Lula: 'Dizíamos ditadura nunca mais; hoje dizemos: Democracia para sempre!'

Em um discurso crítico ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas sem citá-lo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu durante solenidade de posse o Estado Democrático de Direito e citou a expressão surgida no fim do regime militar, que dizia "ditadura nunca mais".

"Sob os ventos da redemocratização, dizíamos: ditadura nunca mais! Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre!", disse Lula após ser empossado como 39º presidente da República.

"Para confirmar estas palavras, teremos de reconstruir em bases sólidas a democracia em nosso País. A democracia será defendida pelo povo na medida em que garantir a todos e a todas os direitos inscritos na Constituição", emendou.

Lula criticou políticas públicas aprovadas durante o governo Bolsonaro e, ao prometer a revogação dos decretos de armas, ele afirmou que o Brasil precisa de segurança, livros e educação.

No discurso, o agora presidente afirmou que o Brasil "voltará" a cumprir a Lei de Acesso à Informação (LAI) em seu governo e que o Portal da Transparência terá o funcionamento normalizado.

"A partir de hoje, a Lei de Acesso à Informação voltará a ser cumprida, o Portal da Transparência voltará a cumprir seu papel, os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público", se comprometeu Lula após ser empossado como 39º presidente da República.

Os sigilos impostos pelo governo Jair Bolsonaro foram um dos temas que se destacaram na campanha presidencial e também durante o governo de transição. Lula chegou a afirmar que, se ganhasse o pleito, iria assinar um decreto para "acabar com o sigilo de 100 anos", mecanismo que foi usado pelo ex-presidente durante sua gestão em uma série de documentos.

Lula garantiu o compromisso de reconstrução nacional, destacando a importância da democracia e enaltecendo o povo brasileiro. Em um discurso em prol da pacificação, o petista reiterou a união do Brasil e a opção pelo diálogo para uma "solução pacífica".

"Reafirmo, para o Brasil e para o mundo, a convicção de que a Política, em seu mais elevado sentido e apesar de todas as suas limitações é o melhor caminho para o diálogo entre interesses divergentes, para a construção pacífica de consensos", declarou Lula, em discurso após tomar posse como 39º presidente da República. "Negar a política, desvalorizá-la e criminalizá-la é o caminho das tiranias."

De acordo com o presidente, sua missão mais importante será "honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro nem em sua capacidade de superar os desafios". "Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos der reconstruir este país", concluiu Lula.