Deputados assumem cargos no Piratini e suplentes ocupam vagas na Assembleia

Neste domingo (1º), após os atos oficiais que instituíram o novo governo do Estado, dando posse ao governador Eduardo Leite e vice-governador Gabriel Souza, no Palácio Piratini, aconteceu também a posse do secretariado do novo governo. Seis deputados da atual legislatura integram a nominata do Executivo, e, com isso, abriram vagas que serão ocupadas pelos respectivos suplentes.