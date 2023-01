Presidente da Assembleia Legislativa defende que País afaste a violência e o ódio de seus espaços públicos

Em seu pronunciamento durante a solenidade de posse do governador Eduardo Leite e do vice, Gabriel Souza, ocorrida na manhã deste domingo (1º), o presidente da Assembleia Legislativa (AL), Valdeci Valdeci Oliveira (PT) defendeu que o País afaste a violência e o ódio de seus espaços públicos. "As disputas políticas são bem-vindas, mas fora da esfera do ódio. Ódio e política não combinam, não funcionam e não produzem avanços", alertou o parlamentar.

A cerimônia comandada por Oliveira reuniu autoridades que lotaram o plenário 20 de Setembro da AL. Cumprindo o protocolo oficial, após a abertura da sessão, o presidente da Casa suspendeu os trabalhos para que líderes de bancada se deslocassem até a sala da Presidência, de onde retornaram com o futuro governador e seu vice. A posse do chefe do Executivo é uma atribuição exclusiva do Parlamento gaúcho, prevista na Constituição Estadual.

Ao destacar a importância "do entendimento e do diálogo", o presidente do Parlamento condenou a violência política e enalteceu "o republicanismo, a civilidade e o respeito à democracia". "Hoje, aqui no Palácio Farroupilha, estamos promovendo a celebração da liberdade, do reconhecimento mútuo, do entendimento de que o oponente não é o inimigo a ser debelado. Estamos, de forma coletiva e pluripartidária, afirmando em alto e bom som que o diálogo ainda é o melhor caminho a ser trilhado, buscado, construído", disse Oliveira.

Ele ainda ressaltou que o ato de posse simboliza o entendimento de que o voto de "cada homem e de cada mulher precisa ser garantido e respeitado", pois foi registrado por um sistema "fiscalizável e acompanhado de perto por inúmeras entidades, incluindo partidos políticos". "O rito de hoje é a confirmação de que não há porto seguro para a vida em sociedade sem a prática da concertação, da convivência política e da existência de mesas de negociação, as quais devem permitir e até estimular os embates, mas os embates de pensamentos, de ideias, de projetos", frisou o parlamentar.

Ao afirmar que os deputados irão trabalhar de forma autônomo, fiscalizadora e independente no decorrer da gestão que se inicia no Estado, Oliveira ainda se colocou à disposição do governador para "discutir, negociar e construir soluções" para o Estado. Ele ainda afirmou que o Legislativo deverá andar junto com o Executivo para dar sequência ao trabalho contra a fome e a insegurança alimentar no Rio Grande do Sul. Também colocou a Casa à disposição "para fortalecer a saúde, para gerar oportunidades de trabalho e renda, para desenvolver a cultura, a educação e a ciência" e para melhorar indicadores econômicos, ambientais, de infraestrutura e de segurança. "Nós deputados e deputadas, novamente não nos furtaremos em cerrar fileiras junto com o Executivo gaúcho e com o governo federal, no combate aos graves efeitos da estiagem, que já deu mostras de retorno no nosso interior", prometeu, ainda, Oliveira.

Antes de encerrar seu discurso, o presidente do Parlamento ainda manifestou a crença de que o governador do Rio Grande do Sul e o presidente Lula manterão uma "relação republicana e de muito diálogo, independentemente das questões partidárias". "A ponte Porto Alegre-Brasília, Brasília-Porto Alegre é fundamental para que muitas políticas públicas decisivas para a nossa população saiam do papel de maneira efetiva."