Ranolfo destaca 'dificuldades enfrentadas' pelo Executivo antes de transmitir o cargo a Eduardo Leite

Em discurso proferido durante a cerimônia de transmissão de cargo ao mandatário eleito, Eduardo Leite, o então governador Ranolfo Vieira Júnior lembrou que o advento da pandemia de Covid-19, as dificuldades financeiras do início da gestão e a seca da última safra foram algumas das "muitas e severas" dificuldades enfrentadas pelo Executivo desde 2019. A solenidade ocorreu na manhã deste domingo (1°), às 11h, no Palácio Piratini, após a cerimônia de posse de Leite e do vice-governador eleito, Gabriel Souza, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Este ano, o novo chefe do Executivo não acompanhou o governador que transferiu o cargo até a porta do Palácio, pois Ranolfo seguirá no governo, ocupando a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Ao pontuar os feitos da "gestão Leite e Ranolfo", após as assinaturas das atas de transmissão de cargo pelos dois governadores e de assunção ao cargo pelo vice e o governador eleitos, o gestor que esteve à frende do Estado durante os últimos nove meses pontuou os R$ 6,5 bilhões em investimentos feitos em logística e pavimentação, Educação, Saúde, segurança e outras 12 áreas administradas pelo poder público.

Antes, Ranolfo lembrou que, há quatro anos, os cofres do Executivo passaram 57 meses "sem conseguir honrar" o pagamento pontual dos salários de seus servidores e aposentados. "Os fornecedores sofriam oneroso e renitente atraso nos seus recebimentos. A dívida com a União estava suspensa por liminar. As alíquotas de ICMS vinham majoradas desde o ano de 2016 sufocando, obviamente, a capacidade de investimento dos pagadores de impostos e drenando recursos da sociedade. Como produto desse quadro, o Estado não investia. Vivia no cativeiro da própria insuficiência financeira."

Destacando que foi "graças" ao "diálogo e à capacidade de negociação do governador que agora retoma a missão", foram aprovadas as reformas administrativa, tributária e previdenciária, "cuja necessidade gritava aos ouvidos mais insensíveis". O ex-governador lembrou ainda das privatizações da CEEE, da Sulgás e da Corsan, e de concessões de rodovias, aeroportos regionais e parques ambientais. "Privatizar não é fácil, todos sabem. Muitas vezes, as dificuldades vêm das corporações funcionais preocupadas com a mudança do perfil operacional da empresa. Outras vezes, dependem de uma batalha judicial infindável. Outras, ainda, exigem que se provoque o interesse de investidores", listou.

"Alguém me disse, certa vez, que a palavra povo é singular, mas expressa uma das mais ricas pluralidades e diversidades. Não há, nesse conjunto que dizemos ser o povo, dois seres iguais. Para quem governa, para o bom governo, todos são importantes", afirmou o gestor, ao avaliar que, elegendo Eduardo Leite, a população "preferiu a estabilidade, o equilíbrio e a paz". "Quero saudar a equipe de governo. Todos e cada um, onde estivessem, tocaram um governo que não passou, não parou, não interrompeu, nem pausou. Continuou e continua. Trata-se de uma continuidade sem ruptura, sem estresse, algo que o Rio Grande nunca conheceu antes", frisou Ranolfo.

Segundo o ex-governador, essa continuidade "é fruto da aprovação pura e simples, eloquente, da maioria da população gaúcha", mas "obviamente" apresenta "sinais claros de necessidade de ajustes e melhorias". "Embora tenhamos nos enfrentado nas eleições, já não fomos uma ruptura em relação ao governo Sartori, como sempre bem disse e reconheceu o governador Eduardo Leite; fomos uma evolução! Eis que agora, caros Eduardo e Gabriel, chegou a hora da evolução da evolução", disse Ranolfo aos novos gestores do Estado.