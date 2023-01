Lula tem Esplanada com maior número de mulheres

O número recorde de mulheres na Esplanada dos Ministérios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda fica longe da paridade no primeiro escalão. Apesar das 11 ministras representarem a maior presença feminina da história, os ministros ainda são larga maioria, com 26 cargos. O número, porém, representa um passo à frente em relação às outras gestões do petista, que iniciou o primeiro mandato com quatro ministras em 2002 e com cinco em 2006.

Algumas são conhecidas da população brasileira e havia expectativa de que fossem nomeadas, como a ex-candidata à presidência em 2022 Simone Tebet (MDB), que apoiou Lula no segundo turno e ficará com a pasta do Planejamento, e outra ex-presidenciável Marina Silva (Rede), que volta a ser ministra do Meio Ambiente.

As demais ministras são Ana Moser (Esportes); Sônia Guajajara (PSOL-SP, Povos Indígenas); Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ, Turismo); Luciana Santos (PCdoB, Ciência e Tecnologia); Margareth Menezes (Cultura); Esther Dweck (Gestão); Anielle Franco (Igualdade Racial); Cida Gonçalves (PT, Mulheres); e Nísia Trindade (Saúde).

O PT terá presença maciça na Esplanada, com 10 ministérios. Além do PT, outros sete partidos dão forma ao governo Lula. O MDB, o PSB e o PSD terão três ministérios cada, inclusive com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) acumulando a função de titular da Indústria e Comércio. O PDT e o União Brasil ganharam duas pastas cada. A Rede ficou com o Meio Ambiente, o PSOL com Povos Indígenas e o PCdoB com Ciência e Tecnologia. Ao todo, cedeu 9 ministérios para partidos de centro em busca de governabilidade.

Além dos ministros indicados como acenos de Lula ao centrão e dos grupos de ministros do PT ou da esquerda, marcados pela lealdade ao presidente, também há as indicações técnicas para a composição do governo. É o caso de Sílvio Almeida para Direitos Humanos, Nísia Trindade para a Saúde, Margareth Menezes para Cultura, Ana Moser para Esportes, José Múcio Monteiro para Defesa, Gonçalves Dias para o GSI ou Anielle Franco para Igualdade Racial.

A terceira e última leva dos anúncios, com os últimos 16 nomes, só aconteceu na semana passada, após o fim das negociações com os partidos que integram o governo de coalizão.