Eduardo Leite reassume o governo do RS na manhã deste domingo

O governador reeleito Eduardo Leite (PSDB) volta ao comando do Executivo gaúcho na manhã deste domingo (1º/1). Esta será a primeira vez que um governador toma posse por duas vezes no Rio Grande do Sul. Há quatro anos, ele recebeu o cargo do então governador José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) e tinha o atual governador, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), como vice.

O protocolo se inicia às 10h, na Assembleia Legislativa. Ao chegarem ao Parlamento, Leite e o vice, Gabriel Souza (MDB) serão recebidos pelo presidente da Casa, Valdeci de Oliveira (PT). Já no plenário, com a presença dos presidentes dos demais Poderes, eles farão o juramento constitucional e assinarão os termos de posse. Após breve fala de Valdeci, Leite deve fazer primeiro seu discurso, citando realizações do primeiro mandato e projetando o próximo.

Na sequência, às 11h, Eduardo Leite e Gabriel Souza farão a tradicional caminhada, atravessando a Rua Duque de Caxias até o Palácio Piratini. Lá estará esperando Ranolfo, que ocupa o posto desde 31 de março, quando foi alçado por conta da renúncia do pelotense.

Durante a solenidade, Ranolfo e Leite farão discursos de despedida e posse, respectivamente. Ranolfo, que seguirá no governo, como diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, acompanhará o descerramento de sua fotografia na Galeria dos Ex-governadores. Ainda, na ocasião, os secretários de Estado nomeados para a gestão que se inicia também devem ser empossados em seus respectivos cargos.

Após assumir o governo, Eduardo Leite concederá entrevista coletiva à imprensa. Por questões de logística, Leite não deve viajar a Brasília para acompanhar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Planalto. Ele seguirá para a Secretaria da Educação, onde ocorrerá o ato de recondução de Raquel Teixeira no comando da pasta. Seus primeiros atos, conforme a assessoria de comunicação, serão a consolidação da aplicação da nova estrutura de governo.

As cerimônias no Parlamento e no Piratini serão transmitidas pelo canal do Governo do Estado no Youtube e pela TVE.