O que você precisa saber sobre a posse de Lula neste domingo

Com expectativa de receber cerca de 300 mil pessoas durante o evento, a solenidade de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorre neste domingo (1º), em Brasília.

O cortejo de 1,4 quilômetro da Esplanada dos Ministérios até o Congresso está marcado para começar às 14h30. Porém, a festa organizada pela futura primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, que inclui shows e apresentações artísticas, começa às 10h.

Confira aqui a programação completa:

- 13h45 – Recepção aos chefes de Estado e de Governo no anexo 1 do Senado. Demais autoridades e convidados chegam ao Salão Branco.

- 14h20 – Presidente e vice-presidente eleitos se encontram na Catedral Metropolitana de Brasília

- 14h30 – Início do tradicional desfile de carro por 1,4 quilômetro, da Esplanada dos Ministérios ao Congresso Federal

- 14h40 – Chegada de Lula e Geraldo Alckmin (PSB) e esposas ao Congresso, onde serão recebidos pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD)

- 15h – Sessão solene de posse, com juramento à Constituição, assinatura do termo de posse e primeiro discurso do presidente empossado

- 15h50 – Chegada de Lula e Alckmin ao Senado

- 16h05 – Honras militares (a tradicional salva de 21 tiros de canhão deve ser substituída para não afetar pessoas com deficiência e animais)

- 16h20 – Lula e Alckmin se encaminham ao Palácio do Planalto, onde seguirão os ritos de passagem, que inclui a subida da rampa, a transmissão da faixa presidencial (ainda sem confirmação do nome de quem passará a Lula, pois o presidente Jair Bolsonaro já embarcou para o exterior) e discurso no parlatório

18h – Cumprimentos no Salão Leste e posse dos ministros Estado, seguido da foto oficial no Salão Oeste - 19h30 - Jantar no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, com autoridades estrangeiras e chefes de Estado

Segurança

A pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, estão suspensos o porte de armas em todo o Distrito Federal, entre 28 de dezembro até a segunda-feira (2). A decisão também inclui a proibição do transporte de armas pelos CACs (colecionadores, atiradores e caçadores) durante o período. A pena para o descumprimento inclui punições para o porte ilegal de armas, como prisão de dois a quatro anos em regime fechado (artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento).

Haverá a presença de 700 agentes da Polícia Federal, de atiradores de elite e agentes disfarçados na multidão. Além disso, os prédios serão monitorados com raio X e terá varredura pelo esquadrão antibombas.

Saúde

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU funciona 24h e realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas. O socorro é feito após chamada gratuita pelo telefone 192.

Festa da posse

Com dezenas de atrações musicais em dois palcos, o evento batizado de "Festival do Futuro – A alegria vai tomar posse" terá início às 10h, na Esplanada dos Ministérios, e será retomado após as solenidades. A apresentação ficará por conta do humorista Paulo Vieira e de Titi Müller.

Programação do Festival

10h – Cortejo de Manifestações Populares

11h – Show “Show Brasília de Todos os Ritmos” (Palco Elza Soares)

12h30 – Show Kleber Lucas Convida (Palco Gal Costa); com Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, MN MC e Sarah Renata

15h50 – Show Juliano Maderada e Banda (Palco Gal Costa)

18h30 – Show “Futuro Ancestral” (Palco Elza Soares); com Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood, Salgadinho e Gog

19h40 – Show “Outra Vez Cantar” (Palco Gal Costa); com Alessandra Leão, Chico César e Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre e Luê, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e Thalma de Freitas

20h55 – Show “Amanhã vai ser outro dia” (Palco Elza Soares); com Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogéria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e Delacruz”

22h50 – Show BaianaSystem convida (Palco Gal Costa); com Margareth Menezes

00h10 – Show Gaby Amarantos Convida (Palco Elza Soares); com Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo

01h10 – Show Duda Beat convida (Palco Gal Costa); com Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra

02h10 – Show Pabllo Vittar Convida (Palco Elza Soares); com Lukinhas e Urias

03h10 – Valesca Popozuda convida (Palco Gal Costa); com MC Marks e Mc Rahell