Além do presidente, 27 governadores tomam posse neste domingo

Além do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tomam posse neste domingo (1º) todos os governadores nas 27 unidades da federação. As cerimônias seguem ritos específicos em cada estado e no Distrito Federal e não há horário padronizado.

No caso do Rio Grande do Sul, o governador Ranolfo Vieira Júnior transmite o cargo ao governador eleito, Eduardo Leite, na manhã deste domingo, às 11h, em solenidade no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O ato será logo após a cerimônia de posse de Leite e do vice-governador eleito, Gabriel Souza, na Assembleia Legislativa, que começa às 10h.

Esta será a última vez que o presidente e os governadores eleitos ou reeleitos tomam posse no mesmo dia, no caso o primeiro dia do ano. A partir do próximo ciclo eleitoral, o presidente da República assumirá o cargo em 5 de janeiro, enquanto os governadores, em 6 de janeiro. A mudança foi aprovada pelo Congresso Nacional, por meio de uma Emenda Constitucional.

Entre as justificativas para a medida está justamente a dificuldade para que governadores eleitos compareçam à posse presidencial. Outra razão para a alteração foi a proximidade do réveillon que, segundo os parlamentares, atrapalhava a participação popular e vinda de outros chefes de estado a Brasília.

Confira abaixo todos os governadores que tomam posse para um novo mandato neste domingo:

- Acre - Gladson Cameli (PP)

- Alagoas - Paulo Dantas (MDB)

- Amapá - Clécio (Solidariedade)

- Amazonas - Wilson Lima (União Brasil)

- Bahia - Jerônimo (PT)

- Ceará - Elmano de Freitas (PT)

- Distrito Federal - Ibaneis Rocha (MDB)

- Espírito Santo - Renato Casagrande (PSB)

- Goiás - Ronaldo Caiado (União Brasil)

- Maranhão - Carlos Brandão (PSB)

- Mato Grosso - Mauro Mendes (União Brasil)

- Mato Grosso do Sul - Eduardo Riedel (PSDB)

- Minas Gerais - Romeu Zema (Novo)

- Pará - Hélder Barbalho (MDB)

- Paraíba - João Azevêdo (PSB)

- Paraná - Ratinho Júnior (PSD)

- Pernambuco - Raquel Lyra (PSDB)

- Piauí - Rafael Fonteles (PT)

- Rio de Janeiro - Cláudio Castro (PL)

- Rio Grande do Norte - Fátima Bezerra (PT)

- Rio Grande do Sul - Eduardo Leite (PSDB)

- Rondônia - Coronel Marcos Rocha (União Brasil

- Roraima - Antonio Denarium (PP)

- Santa Catarina - Jorginho Mello (PL)

- São Paulo - Tarcísio (Republicanos)

- Sergipe - Fábio Mitidieri (PSB)

- Tocantins - Wanderlei Barbosa (Republicanos)