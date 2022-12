Gastal assume presidência do Badesul e dois secretários são anunciados por Leite

O governador eleito e diplomado Eduardo Leite (PSDB) anunciou o nome de dois novos secretários e uma troca de posição na composição do primeiro escalão do Palácio Piratini. Simone Stulp será a próxima secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, enquanto o atual secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Rafael Mallmann, permanecerá no cargo. Já o atual secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, irá assumir a presidência do Badesul. Agora, chega a 23 o número de secretários conhecidos para o próximo governo do Estado, de um total de 27 pastas.

Stulp é atual secretária-adjunta de Inovação, Ciência e Tecnologia, e já foi presidente do Conselho Superior da Fapergs, do qual permanece como membro.

Já Mallmann estava, desde abril de 2022, na liderança da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Na atual gestão do governo estadual, coordenou o programa Pavimenta, que leva obras de infraestrutura a municípios em parceria com prefeituras.

Gastal seguirá à frente da SPGG durante o mês de janeiro, enquanto tramitam as questões legais ligadas à sua nomeação. Segundo o futuro governo, um sucessor será indicado para a pasta nas próximas semanas.

As 23 secretarias já definidas, por ordem de anúncio

Casa Civil - Artur Lemos Júnior (PSDB)

Procuradoria-Geral do Estado - Eduardo Cunha da Costa

Educação - Raquel Teixeira

Comunicação - Tânia Moreira

Casa Militar - Luciano Boeira

Fazenda - Pricilla Maria Santana

Segurança Pública - Sandro Caron

Obras Públicas - Izabel Matte

Assistência Social - Beto Fantinel (MDB)

Saúde - Arita Bergmann

Desenvolvimento Rural - Ronaldo Santini (Podemos)

Logística e Transportes - Juvir Costella (MDB)

Cultura - Beatriz Araújo

Desenvolvimento Econômico - Ernani Polo (PP)

Trabalho e Desenvolvimento Profissional - Gilmar Sossella (PDT)

Parcerias e Concessões - Pedro Capeluppi

Esporte e Lazer - Danrlei de Deus (PSD)

Sistemas Penal e Socioeducativo - Luiz Henrique Viana (PSDB)

Meio Ambiente e Infraestrutura - Marjorie Kauffmann

Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação - Giovani Feltes (MDB)

Inovação, Ciência e Tecnologia - Simone Stulp

Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - Carlos Rafael Mallmann (União Brasil)

Quem é Simone Stulp, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia

Natural de Encantado, no Vale do Taquari, Simone Stulp tem 48 anos e é formada em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A secretária possui mestrado e doutorado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Atuou como Pró-reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Univates, e Diretora do Tecnovates - Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, diretora de Inovação e Sustentabilidade da Univates e diretora de Inovação da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e articulou o movimento Pro_Move Lajeado.

É atual secretária-adjunta de Inovação, Ciência e Tecnologia, e foi diretora administrativa da Rede de Ambientes de Inovação do RS (Regin), além de presidente do Conselho Superior da Fapergs, do qual permanece como membro.

Quem é Carlos Rafael Mallmann, secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Também do Vale do Taquari, Carlos Rafael Mallmann tem 51 anos e nasceu em Estrela, cidade da qual foi prefeito por dois mandatos (2013-2020). Possui graduação em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade do Vale do Rio do Sinos (Unisinos), pós-graduação em Controle e Monitoramento da Gestão Pública pela Universidade Gama Filho e em Direito Administrativo pela Escola Superior do Ministério Público (ESMP).

Teve passagens pela iniciativa privada e atuou no governo do Estado, na Assembleia e no Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), onde foi diretor administrativo.

Recentemente, coordenou o programa Pavimenta, que leva obras de infraestrutura a municípios em parceria com prefeituras. Desde abril de 2022, está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.