Leite anuncia mais três secretários e líder do governo

O governador diplomado Eduardo Leite (PSDB) anunciou mais três secretários que irão compor o primeiro escalão do Piratini. Marjorie Kauffmann será mantida na pasta de Meio Ambiente e Infraestrutura e o deputado federal Giovani Feltes (MDB) conduzirá a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

No final da tarde, o tucano anunciou Vilson Covatti (PP) como secretário de Turismo. O deputado estadual Frederico Antunes (PP) será o líder do governo na Assembleia Legislativa, retornando ao posto que ocupou enquanto Leite esteve no comando do Palácio Piratini.