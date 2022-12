Presidente e mais 27 governadores serão empossados neste domingo

O presidente da República diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), mais 27 governadores tomam posse neste 1º de janeiro. Porvolta de 14h, Lula e Alckmin chegarão à Catedral Metropolitana de Brasília. Depois, o cortejo presidencial desfilará pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional, onde, às 15h, começa a solenidade de posse.

No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o vice, Gabriel Souza (MDB), tomarão posse em cerimônias na capital gaúcha. A primeira agenda do rito do poder no Rio Grande do Sul será às 10h, quando os dois serão empossados pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa.

Depois, às 11h, na sede do governo gaúcho - o Palácio Piratini -, o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) transmitirá o cargo a Leite. Na ocasião, os secretários nomeados também devem ser empossados em seus respectivos cargos.

Será a primeira vez que um governador será empossado duas vezes no Rio Grande do Sul. Há quatro anos, Leite recebeu o cargo do então governador José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) e tinha Ranolfo como vice.

Leite não deve viajar a Brasília após receber o cargo para acompanhar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Planalto.

O dia da posse é determinado pela Constituição Federal, mas o horário fica a critério de cada estado. Já a posse dos deputados estaduais se dará no dia 31 de janeiro, às 14h, no Palácio Farroupilha.

A partir de 2027, a data da posse do presidente da República se dará em 5 de janeiro, e a dos governadores em 6 de janeiro. As datas foram alteradas por uma emenda constitucional promulgada pelo Senado em 28 de setembro de 2021.