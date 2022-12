Posse de Lula terá público limitado e controle de segurança reforçado

O governo do Distrito Federal (DF) fechou o plano de segurança nesta quinta-feira para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O planejamento inclui recomendações que vão desde itens que não podem ser levados à Esplanada dos Ministérios, como garrafas de vidros, até a limitação de público na Praça dos Três Poderes.

O secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo, afirmou que a orientação é para que o público chegue mais cedo à posse, já que haverá linhas de revista e acesso mais restrito à Esplanada, com somente uma entrada.

A Praça dos Três Poderes terá um acesso ainda mais restrito, com público limitado a 30 mil pessoas. O local fica em frente ao Palácio do Planalto, onde ocorre a passagem da faixa presidencial. Segundo o secretário, a estrutura da segurança da posse é robusta, com participação de órgãos do DF e federais. Ele conta que haverá uma central de monitoramento das forças de segurança na Esplanada.