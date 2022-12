Marjorie Kauffmann fica no Meio Ambiente e Giovani Feltes conduzirá Agricultura no novo governo Leite

Chega a 20 o número de secretários conhecidos para o próximo governo do Rio Grande do Sul. No início da tarde desta quinta-feira (29), o governador eleito Eduardo Leite (PSDB) aúnciou mais dois secretários que irão compor o primeiro escalão do Palácio Piraitni. Marjorie Kauffmann será mantida na pasta de Meio Ambiente e Infraestrutura e o deputado federal Giovani Feltes (MDB) conduzirá a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. No primeiro governo de Leite, Kauffmann presidiu a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), entre 2019 e 2022. Na sequência, se tornou secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, cargo de ocupa até o momento. Feltes é o quarto nome emedebista no primeiro escalão da futura gestão, Beto Fantinel, Juvir Costella e o vice-governador Gabriel Souza. Em 2022, por pouco não se reelegeu deputado federal. Com 91,9 mil votos, foi o gaúcho mais votado a ficar de fora da Câmara Federal.

As 20 secretarias já definidas, por ordem de anúncio

Casa Civil - Artur Lemos Júnior (PSDB) Procuradoria-Geral do Estado - Eduardo Cunha da Costa Educação - Raquel Teixeira Comunicação - Tânia Moreira Casa Militar - Luciano Boeira Fazenda - Pricilla Maria Santana Segurança Pública - Sandro Caron Obras Públicas - Izabel Matte Assistência Social - Beto Fantinel (MDB) Saúde - Arita Bergmann Desenvolvimento Rural - Ronaldo Santini (Podemos) Logística e Transportes - Juvir Costella (MDB) Cultura - Beatriz Araújo Desenvolvimento Econômico - Ernani Polo (PP) Trabalho e Desenvolvimento Profissional - Gilmar Sossella (PDT) Parcerias e Concessões - Pedro Capeluppi Esporte e Lazer - Danrlei de Deus (PSD) Sistemas Penal e Socioeducativo - Luiz Henrique Viana (PSDB) Meio Ambiente e Infraestrutura - Marjorie Kauffmann Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação - Giovani Feltes (MDB)

Quem é Marjorie Kauffmann, secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura

Marjorie Kauffmann tem 40 anos, nasceu em Lajeado (RS) e é atual secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura. Graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), mestre em Ambiente e Desenvolvimento pelo Centro Universitário Univates e doutora em Geociências pela Unicamp. Trabalhou em projetos na área de infraestrutura, como estradas, pontes e hidrelétricas. Na administração municipal de Lajeado, foi diretora da Secretaria do Meio Ambiente (2017-2018). No primeiro governo de Eduardo Leite (PSDB), presidiu a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), entre 2019 e 2022. Na sequência, se tornou secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, cargo de ocupa até o momento. Entre as mais recentes ações, apresentou projetos do RS para o ambiente na COP27 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), realizado em novembro, no Egito.

Quem é Giovani Feltes, novo secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação)