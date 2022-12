Lula confirma Paulo Pimenta como ministro da Secom

Agência Estado

O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira (29), o deputado federal reeleito Paulo Pimenta (PT-RS) para assumir a Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do próximo governo. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada, o jornalista com forte atuação nas redes sociais chegou a ser cotado para a Pasta das Comunicações e ganhou a dianteira na Secom, passando o ex-presidente do PT Rui Falcão em uma disputa interna.