Ranolfo destaca R$ 6,5 bilhões em investimentos e superávit de R$ 2 bilhões ao fim da gestão 2019-2022

A injeção de R$ 6,5 bilhões em investimentos com recursos próprios distribuídos em diversas áreas sob a responsabilidade do poder público e o superávit de R$ 2 bilhões que ficam no caixa para o próximo ano são os destaques do balanço da gestão 2019-2022 do governo do Estado.

A apresentação dos dados foi feita pelo governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) na manhã desta quinta-feira (29) – a dois dias do fim da atual gestão, Ranolfo transmite o cargo ao governador reeleito, Edaurdo Leite (PSDB) neste domingo, 1º de janeiro – em coletiva à imprensa no Palácio Piratini. Transmitido pela internet, o encontro contou ainda com a presença do secretário estadual da Fazenda, Leonardo Busatto, e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

"Foi uma gestão de desafios e avanços", afirmou o governador ao iniciar sua fala. Ele lembrou que em 2019 – ao final do governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) – o cenário era de atrasos nos pagamentos de fornecedores e dos salários dos servidores, além de dívida com a União suspensa por

liminar.

"Havia também mais de R$ 1 bilhão em dívidas na Saúde, alíquotas de ICMS majoradas desde 2016 e (os cofres públicos estavam) sem capacidade alguma de investimento público", pontuou o governador, frisando que o levantamento das ações realizadas a partir daquele momento se refere ao "governo Eduardo e Ranolfo" – o atual mandatário foi vice-governador por 3 anos e 3 meses e assumiu a chefia do Piratini com a renúncia de Leite, no fim de março deste ano. Ranolfo esteve à frente do Executivo gaúcho por nove meses.

Ele destacou que este foi "um governo de continuidade da agenda" do governo Sartori. Da mesma forma, ao lembrar que seu mandato se encerra neste sábado, dia 31 de dezembro, e que na manhã do dia 1º de janeiro de 2023 ele transmite o cargo novamente para Leite, o gestor pontuou que o próximo governo deve seguir com os projetos implementados nos últimos quatro anos.

"Fomos um governo de evolução, e não de ruptura, do governo Sartori; e buscamos um diálogo aberto com a Assembleia Legislativa e os representantes das categorias e entidades da sociedade civil, que sempre foi resolutivo e avançou na agenda. Assim, arrumamos a casa e os resultados (deste final de gestão) são resultado disso", afirmou Ranolfo. Como avanços da gestão, o governador citou as reformas administrativa, tributária e da Previdência; redução de impostos; a implementação do teto de gastos 2022 a 2031, a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e as privatizações e concessões. "É preciso destacar que o Parlamento gaúcho foi fundamental, pela compreensão da necessidade desta agenda", disse.

Ranolfo ainda desmembrou o programa de investimentos Avançar RS, que liberou R$ 6,5 bilhões para os setores de Logística e Pavimentação (R$ 2,18 bilhões), Educação (R$ 1,27 bilhão), Segurança e Justiça (R$ 990 milhões), Saúde (R$ 542 milhões) e outras 13 áreas (R$ 1,5 bilhão).

Das concessões feitas com o objetivo de qualificar infraestrutura, turismo e lazer, o gestor lembrou do que foi feito em rodovias (RSC-287 e três blocos de concessão), aeroportos regionais, parques ambientais e ativos imobiliários.

Já no que se refere às privatizações dos três braços da Companhia Estadadual de Energia Elétrica – CEEE-D, CEEE-T, CEEE-G – além da Sulgás, ele frisou a importância das "parcerias", e ressaltou a mais recente "privatização estrutural", com a venda da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). "Esta iniciativa se deu por conta do Marco Legal do Saneamento, cujas regras estabelecem metas de atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033", justificou. "Para que isso fosse viável, seriam necessários R$ 13 bilhões em investimento nos próximos 10 anos, sendo que a capacidade da Companhia é de pouco mais de R$ 300 milhões por ano", emendou o governador.

Outro desafio da gestão dos últimos quatro anos, foi o enfrentamento da pandemia de Covid-19, "com foco na preservação de vidas", segundo o chefe do Executivo. "A estratégia do Distanciamento Controlado foi baseada em dados e evidências, e acompanhamento do que a ciência afirmou", observou Ranolfo. "Durante a pandemia, mais que triplicamos os leitos de UTI com o apoio da União, dos municípios e de entes privados". O foco na vacinação e distribuição rápida de vacinas contra a Covid-19 também foi lembrado pelo governador.

Dentre uma das pautas do debate realizado durante as eleições de 2018, as ações em segurança também foram citadas por Ranolfo: de 16 mil veículos roubados no Rio Grande do Sul no início da atual gestão do governo estadual, o número baixou para pouco mais de 4,2 mil no ano passado. "Ainda precisa melhorar, mas já é uma redução importante", avaliou, observando que na gestão de 2019 a 2022, o governo do Estado realizou "investimentos recordes nas forças de Segurança e Justiça."

O governador também destacou o investimento nova cadeia pública de Porto Alegre (antigo Presídio Central), cuja injeção de R$ 116 milhões deve garantir uma melhor estrutura para os detentos e funcionários. "Também as penitenciárias de Charqueadas e Guaíba tiveram vagas ampliadas, e outras duas foram inauguradas, nas cidades de Bento Gonçalves e Sapucaia do Sul."

Ranolfo ainda apontou avanço na competitividade do Estado, a partir de iniciativas como a redução da alíquota geral de ICMS e da implementação de subsídios de juro para investimentos de micro e pequenas empresas; lembrou de ações na área de Saúde (que ainda contou com a quitação de

dívidas do Estado com os hospitais e prefeituras) e Educação (com ênfase para o programa Todo Jovem na Escola, que fornece bolsa para estudante de baixa renda do Ensino Médio) e ressaltou investimentos em sustentabilidade.

Por fim, comparou o resultado orçamentário de 2018 (que fechou em déficit de R$ 2,74 bilhões) com o de novembro de 2022 (saldo parcial de R$ 2,87 bilhões).