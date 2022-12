Secretários de Esporte e de Sistema Penal são mais dois nomes anunciados por Eduardo Leite

No final da tarde desta quarta-feira (28), o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou mais dois nomes para o secretariado. Os deputados Danrlei de Deus (PSD) e Luiz Henrique Viana (PSDB) fizeram parte do governo Leite 1 e retornarão ao primeiro escalão do tucano. Com os anúncios feitos no início da tarde, são quatro secretários anunciados nesta quarta e 18 no total.

O deputado estadual tucano Luiz Henrique Viana será titular da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo - estrutura que surgiu da diluição das pastas de Justiça e Sistemas

Penal e Socioeducativo e de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social.

Já o ex-goleiro multicampeão pelo Grêmio Danrlei de Deus retorna à Secretaria de Esporte e Lazer, da qual foi titular entre 2021 e 2022. Danrlei, porém, assume somente em fevereiro “em função de compromissos já firmados”, conforme explicou Leite. Até lá, a atual secretária, Letícia Boll Vargas (PSD), segue no cargo.

Com os anúncios do dia - Gilmar Sossella (PDT) na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional e Pedro Capeluppi na Secretaria de Parcerias e Concessões - o novo governo Leite tem 18 pastas com comando definido.