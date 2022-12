Eduardo Leite anuncia novos secretários do Trabalho e de Parcerias

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou dois novos nomes que irão compor o secretariado do Palácio Piratini a partir de 2023. O deputado estadual eleito Gilmar Sossella (PDT) e Pedro Capeluppi, funcionário de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) desde 2014, são os dois novos secretários anunciados por Leite nesta quarta-feira (28). Assim, o primeiro escalão do novo governo chega a 16 secretários conhecidos.

O deputado Gilmar Sossella conduzirá a pasta de Trabalho e Desenvolvimento Profissional - estrutura que foi renomeada da antiga Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, cujo atual titular é Vinícius Polanczyk.

Já Pedro Capeluppi será responsável pela nova Secretaria de Parcerias e Concessões, criada na minirreforma administrativa do governo aprovada pela Assembleia Legislativa. Durante o atual governo, Leite destinou uma das secretarias extraordinárias que tinha direito para formar uma pasta de Parcerias, que foi conduzida pelo hoje secretário da Fazendo Leonardo Busatto.

Mineiro de Ituiutaba, Capeluppi é funcionário de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) desde 2014. Participou do governo do ex-presidente Michel Temer (MDB, 2016-2018) e desde julho de 2022 exerce a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados no Ministério da Economia do governo Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022). Entre 2019 e 2021, foi secretário adjunto de Desenvolvimento da Infraestrutura na Economia, conduzida por Paulo Guedes.

"O Pedro Capeluppi tem uma experiência importante também como servidor público federal no Tesouro e tem, na parte mais recente do seu currículo especialmente, um conhecimento técnico profundo das oportunidades de desenvolvimento para programas de parcerias e concessões", disse Leite. O governador eleito destacou que o secretário de Parcerias e Concessões irá lidar com projetos já em desenvolvimento, como o do Cais Mauá e de concessões de rodovias, além da prospecção de projetos em áreas como educação e saúde.

Na Economia nacional, Capeluppi esteve envolvido com os projetos do Marco Legal do Saneamento, da privatização da Eletrobras e da privatização do metrô de Belo Horizonte. Também é conselheiro de administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desde dezembro de 2020.

Já Sossela é um nome mais conhecido dos gaúchos. Natural de Tapejara, eleito pela primeira vez à Assembleia Legislativa em 2006, exerceu três mandatos consecutivos, tendo presidido o parlamento gaúcho em 2014. Neste ano, foi eleito deputado estadual com 24,9 mil votos e retornaria ao Parlamento gaúcho caso não fosse indicado como secretário de Estado.

"O secretário Sossella tem sua experiência como parlamentar, como prefeito, e traz a marca do PDT para uma pasta importante que queremos dar ainda mais capacidade de trabalho nesse próximo ciclo de governo", disse o governador eleito. Leite ainda afirmou que a secretaria irá avançar na questão de capacitação profissional, parcerias para o ensino profissionalizante nas regiões - de acordo com as vocações de cada uma das regiões.

Sossela é a cota do PDT no segundo governo Leite, que já conta com indicações do MDB, Podemos, PP e PSDB. O secretariado do governo eleito atinge 16 nomes, de 26 pastas + uma secretaria extraordinária que ainda não foi definida. O governador eleito tem a expectativa de anunciar mais 10 nomes de primeiro escalão antes da posse, que ocorre em 1º de janeiro.