Equipe de Lula quer bloqueio da Esplanada a partir de sexta

A equipe do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu ao governo federal e ao do Distrito Federal o fechamento de toda a Esplanada dos Ministérios a partir da próxima sexta-feira para realizar rastreamento de explosivos e fazer a preparação do esquema de segurança para a posse, no dia 1º de janeiro.

O pedido de fechamento da Esplanada foi confirmado pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. O rastreamento dos explosivos faz parte de uma série de medidas adotadas pelo governo eleito para evitar incidentes durante a posse do petista, após um bolsonarista tentar realizar um atentado com bomba no sábado passado.

A equipe de transição pediu que seja decretado ponto facultativo na sexta, porém, a tendência é que haja apenas a liberação dos servidores para que eles trabalhem remotamente.

Há 8 mil agentes de segurança, incluindo policiais e militares, disponíveis para garantir a proteção de Lula e do público no próximo domingo. A ideia da equipe do presidente diplomado é trabalhar com o uso proporcional da força do Estado, ou seja, quanto maior o risco, maior as camadas de proteção que serão colocadas em prática.

Ontem, houve um primeiro ensaio. Militares e servidores cumpriram as etapas das cerimônias previstas no Congresso e no Planalto. Há previsão de um último ensaio geral na sexta-feira. Soldados fizeram a simulação da chegada do presidente na rampa do Planalto.

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou ontem que todas as forças de segurança trabalharão de forma integrada com o governo federal para assegurar que o evento "transcorra num ambiente pacífico, alegre e democrático".