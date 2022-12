Transição pedirá suspensão do porte de armas na posse

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou ontem que a equipe de transição do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão do porte de armas de fogo no Distrito Federal até o dia 2 ou 3 de janeiro.

Essa seria uma medida adicional de segurança para a cerimônia de posse presidencial, após a tentativa frustrada de atentado em Brasília, por militantes bolsonaristas, e a apreensão de explosivos.

"O requerimento será apresentado nesta tarde e esperamos que, com o deferimento, tenha mais uma camada de proteção", afirmou Dino, ao sair de uma reunião no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do gabinete de transição. Segundo Dino, o requerimento é encaminhado para o STF no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos porque "há conexão entre os fatos" uma vez que o próprio "suspeito declarou motivação política".

Dino participou na sede do CCBB de uma reunião, da qual participou Andrei Rodrigues, responsável pela equipe de segurança de Lula e também o futuro delegado-geral da Polícia Federal. Antes, o futuro ministro já havia participado de outro encontro, com autoridades de segurança pública do Distrito Federal.

A preocupação com a cerimônia de posse foi reforçada após a tentativa frustrada de atentado em Brasília. No sábado, o militante bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa foi preso ao tentar promover uma explosão na região do aeroporto da capital federal.

Ele declarou na ocasião que seu objetivo era promover o caos e assim abrir espaço para a decretação do estado de sítio no País. Depois disso, houve apreensão de explosivos e armas de grosso calibre.