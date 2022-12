Leite deve anunciar outra metade do secretariado ainda nesta semana

O segundo governo de Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul começou a tomar forma. Na sexta-feira, o governador anunciou oito novos - e outros nem tanto - nomes para o secretariado que assume em 1º de janeiro. Até então, apenas seis pastas tinham titulares definidos. A cinco dias da posse, o governador eleito pode anunciar até 12 nomes de primeiro escalão nesta semana.

"Acredito que teremos o time completo até o final do ano", afirmou Leite, após anunciar sete secretários de uma só vez. O tucano, porém, não tem pressa:

"Se tiver algum ajuste que tenha que ser feito em seguida, vamos fazer isso com tranquilidade também nos primeiros dias do ano do novo governo. Até porque somos um governo de continuidade. Ou seja, equipes atuais tem sinergia e sintonia com nossa agenda. Se eventualmente algum ponto precisar ficar ainda para uma resolução depois, não fere a continuidade do projeto", disse.

Até o momento, 12 secretarias ainda não têm titular: Habitação e Regularização Fundiária; Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação; Planejamento, Governança e Gestão; Meio Ambiente e Infraestrutura; Inovação, Ciência e Tecnologia; Trabalho e Desenvolvimento Profissional; Esporte e Lazer; Turismo; Sistemas Penal e Socioeducativo; Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; Desenvolvimento Urbano e Metropolitano; Parcerias e Concessões. A 27ª estrutura da nova administração é a Secretaria Extraordinária, que ainda não tem destino definido.

Dos 12 partidos que ou já declararam apoio formal ao governo, ou participam da transição no Estado, quatro já estão contemplados na nova composição do Palácio Piratini. Além do governador eleito, o PSDB tem o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior. O MDB naturalmente tem o vice-governador eleito, Gabriel Souza, mas também será representado por Beto Fantinel (Assistência Social) e Juvir Costella (Logística e Transportes). Ao PP, foi concedida a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que será conduzida pelo deputado estadual Ernani Polo, e o Podemos ganhará a nova pasta de Desenvolvimento Rural, da qual o deputado federal Ronaldo Santini será titular.

Cidadania, PDT, PSB, PSD, SD, UB e o futuro Mais Brasil, que surgirá da fusão entre PTB e Patriota - partidos que compuseram a chapa, declararam apoio durante a eleição, anunciaram apoio formal ao novo governo ou participam da transição - ainda não ganharam cargos.

Dos 14 nomes anunciados até agora, nove já foram secretários durante o atual governo: Lemos, Costella, Santini, Eduardo Cunha da Costa (PGE), Raquel Teixeira (Educação), Tânia Moreira (Comunicação), Arita Bergmann (Saúde), Beatriz Araújo (Cultura) e Izabel Matte (Obras Públicas).

Cinco são novos secretários, com destaque para Pricilla Maria Santana, até então subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) desde 2015 e primeira mulher a conduzi a Fazenda gaúcha. As outras quatro novidades são Fantinel, Polo, Sandro Caron (Segurança Pública) e Luciano Boeira (Casa Militar).

Alguns nomes do atual governo que deixarão o Palácio Piratini já têm destino definido. É o caso do atual governador, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), que vai assumir uma diretoria do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e deve ser indicado para a presidência do banco em 2024. O atual secretário da Fazenda, Leonardo Busatto, também foi convidado para ocupar uma das diretorias que o Rio Grande do Sul tem no BRDE.