Lançado livro com discursos inéditos da Legalidade

Em solenidade nesta quinta-feira com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira (PT), foi lançada a obra Vigília Democrática: 18 dias de sessão permanente na Assembleia, com pesquisa e organização do Memorial do Legislativo.

Trata-se da revelação de documento inédito contendo a transcrição original da totalidade dos dias de sessão permanente da Assembleia em 1961, durante a resistência liderada pelo então governador Leonel Brizola à tentativa de golpe promovida pelos militares para impedir a posse do vice-presidente da República, João Goulart, depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. A transcrição taquigráfica encontrada nos documentos oficiais continha apenas dois dos dias da vigília, instalada pelo então presidente do Parlamento, Hélio Carlogmano, logo após o início da resistência.

O trabalho de pesquisa foi feito em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do RS.