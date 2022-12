Ranolfo diz que fecha gestão no Piratini com 'sensação do dever cumprido'

“Faço um balanço bastante positivo desses nove meses gestão.” Essa é a avaliação do governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) sobre o seu mandato à frente do Palácio Piratini, que se encerra no próximo dia 31 de dezembro – na manhã do dia 1º de janeiro de 2023, ele transmite o cargo ao governador reeleito, Eduardo Leite (PSDB), que toma posse para novo mandato.

Programa Avançar, que deve terminar o ano com R$ 4,7 bilhões a R$ 4,8 bilhões de investimentos com recursos próprios Depois de 3 anos e 3 meses em que atuou como vice-governador e secretário estadual da Segurança, Ranolfo assumiu o novo desafio com a renúncia de Leite. E deu continuidade aos projetos do Estado. O governador destaca o, um dos principais desafios da atual gestão, considerando que a máquina pública não executava grandes investimentos há décadas.

Além disso, Ranolfo cita avanços nas áreas de saúde e segurança, exemplificando com as obras no Presídio Central, em Porto Alegre. Também menciona o salário em dia dos servidores públicos estaduais, que inclusive receberam o 13º salário de forma antecipada. “Seguimos no caminho certo”, resume.

a privatização da Companhia Riograndense de Sanamento (Corsan), vendida em leilão na terça-feira Entre os temas da agenda do momento, o governador celebrou o fato de que conseguiu concluir, 20 de dezembro, por R$ 4,15 bilhões para a Aegea, bem como a assinatura da concessão do Bloco 3 de rodovias, da Serra e do Vale do Caí.

Em relação à judicialização de privatizações e concessões, o governador destaca a legalidade das operações, bem como a segurança que dá o trabalho dos órgãos de controle. Entretanto, pondera que as ações judiciais contrárias às iniciativas também inibem o mercado, afastando eventuais investidores.

Jornal do Comércio nesta quinta-feira (22), para marcar os últimos dias à frente do governo gaúcho. Ranolfo lembrou que também esteve no JC ao assumir a chefia do Piratini O governador visitou onesta quinta-feira (22), para marcar os últimos dias à frente do governo gaúcho., e que agora voltava ao fim do mandato, fazendo um balanço. Também destacou o bom relacionamento e o respeito à imprensa, um dos pilares da democracia.

Ranolfo esteve acompanhado da secretária estadual de Comunicação, Zete Padilha, e foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero, e pelo editor-chefe, Guilherme Kolling.