Deputados, vice-governador e secretários têm aumento para R$ 29 mil; governador, R$ 35 mil

Já no final da última noite de votações do ano legislativo do Parlamento gaúcho, em sucessivas sessões extraordinárias que adentraram a madrugada para limpar a pauta de 48 projetos de lei que aguardavam apreciação antes do recesso, os deputados estaduais aprovaram aumento nos próprios salários e na remuneração do governador, vice-governador e secretários do Rio Grande do Sul.

O reajuste para os parlamentares será na ordem de 16%, passando de R$ 25.322,25 para R$ 29.469,99.

Segundo o projeto aprovado, o salário dos deputados estaduais vai ser equivalente a 75% do valor aprovado para os parlamentares do Congresso Nacional em 2023, que será de R$ 39.293,32 a partir de janeiro.

O governador eleito Eduardo Leite (PSDB) passará a receber 32% a mais do que recebia durante sua primeira passagem no Palácio Piratini. O tucano deixou o governo do Estado em março, com vencimentos de R$ 26.841,71, e retornará ao poder em janeiro ganhando R$ 35.462,22.

O maior aumento será para os secretários estaduais e para o vice-governador, Gabriel Souza (MDB), que ainda é deputado estadual, esteve presente na sessão, mas não chegou a votar este projeto - ao contrário de seus colegas de bancada, que se posicionaram favoravelmente ao reajuste.

O aumento será 47%, saltando de R$ 20.131,29 para R$ 29.594,45 e chegou perto do salário dos deputados.

As medidas devem impactar o orçamento público em R$ 6,54 milhões ao ano, ou em R$ 503 mil mensais, considerando-se a diferença de valor no salário de um governador, um vice-governador, 27 secretários e 55 deputados estaduais.

Para o valor anual, foram consideradas 12 parcelas, equivalentes aos meses do ano, mais o décimo terceiro.