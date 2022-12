Câmara aprova texto-base da PEC da Transição em 2º turno

A Câmara Federal concluiu ontem a aprovação do texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que expande o teto de gastos por um ano para o cumprimento de promessas do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O debate começou na terça-feira, após acerto entre deputados e aliados de Lula, com a votação em primeiro turno. Ontem foi feito o 2º turno, e a proposta foi aprovada por 331 a 163 votos.

Ainda seriam deliberados destaques de alteração do texto antes que parte dele, a que trata da redistribuição de emendas parlamentares, seja submetida a uma nova votação, no Senado, também prevista para esta quarta, o que não havia ocorrido até fechamento desta edição. A promulgação deve ocorrer hoje.

A aprovação da PEC da Transição amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões no próximo ano. O texto ainda autoriza R$ 23 bilhões em investimentos fora da regra fiscal - o valor se refere ao excesso de arrecadação que o governo teve no ano anterior.

Com o espaço no teto, o governo eleito pretende pagar os R$ 600,00 do Bolsa Família mais R$ 150,00 para cada família com crianças de até 6 anos.

O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), ainda deve recompor programas como o Farmácia Popular, o Minha Casa, Minha Vida e reajustar o salário-mínimo acima da inflação.

Em um desenho inicial feito pelo relator, o aumento do teto de gastos servirá para distribuir recursos para os orçamentos do Ministério da Saúde (R$ 22,7 bilhões), Desenvolvimento Regional (R$ 18,8 bilhões), Infraestrutura (R$ 12,2 bilhões) e Educação (R$ 10,8 bilhões), entre outros.

Por acordo entre líderes partidários, a Câmara desidratou a PEC da Transição. Inicialmente, o governo tinha interesse em manter o aumento do teto de gastos autorizado por, no mínimo, quatro anos.

O Senado reduziu a validade da medida para dois anos. Na Câmara, o prazo foi enxugado ainda mais, para um ano.

O único trecho que terá de passar por nova votação do Senado é o acordo do Congresso com o governo eleito para distribuir as emendas de relator.

Pelos termos do acordo, o Congresso irá distribuir os R$ 19,5 bilhões previstos para as emendas de relator em 2023 da seguinte forma: metade fica sob o controle dos parlamentares, engordando as emendas individuais, e a outra metade voltará para o Executivo, repartindo o montante entre os ministérios.

Apesar da distribuição, lideranças do Centrão afirmaram à reportagem, sob reserva, que os recursos que voltarão aos ministérios devem ser utilizados como moeda para negociações políticas.

Assim, a cúpula do Congresso conseguirá manter alguma influência sobre parte do valor realocado em articulação com os ministérios do governo eleito.