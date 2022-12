Leite assumirá governo já com nova estrutura

Eduardo Leite (PSDB) iniciará seu segundo mandato como governador do Rio Grande do Sul já com o governo reestruturado. A reorganização que deixa o Palácio Piratini com 27 secretarias era considerada essencial para gerar eficiência ao Executivo gaúcho e foi o principal foco da transição.

Os projetos que compõem a minirreforma administrativa proposta pela equipe de transição foi aprovada por unanimidade pelo Parlamento do Estado na madrugada de ontem.

Desde que eleito, o futuro governador sempre destacou a oportunidade única de poder repensar a administração do Executivo a partir de uma reeleição. Segundo ele, ao longo dos anos, os governos assumiam com a estrutura da gestão anterior e faziam mudanças em cima de uma mesma base - o que criou distorções no âmbito administrativo do Estado.

"A gente precisa avançar na performance do governo. Isso exige uma nova estrutura mais apropriada aos desafios que a gente tem nas políticas públicas e capaz de aumentar as respostas para a sociedade. A estrutura de cargos e funções do Estado tem como base uma legislação de 1954 e sempre foram feitos puxadinhos nessa legislação, gerando uma série de assimetrias", afirmou Leite, ao apresentar os projetos que viriam posteriormente a serem aprovados pelos deputados estaduais.

A nova estrutura terá 27 secretarias, incluindo Procuradoria-Geral, Casa Civil e Casa Militar ante 25 estruturas do governo atual. As alterações incluem exclusão de secretarias, criação de novas, divisão de pastas e alteração de nomenclaturas.

Haverá a criação de uma nova pasta: a Secretaria de Parcerias e Concessões. A mudança de nomenclatura ocorrerá na Secretaria de Trabalho, Renda e Emprego, que passará a ser denominada Trabalho e Desenvolvimento Profissional.

Outras quatro secretarias serão divididas. A pasta de Obras e Habitação dará lugar para duas secretarias: a de Obras e a de Habitação e Regularização Fundiária.

Duas secretarias atuais - Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo; e Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social - serão diluídas em três novas pastas: Sistema Penal e Socioeducativo; Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; e Assistência Social.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural vai gerar duas estruturas: a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e a Secretaria de Desenvolvimento Rural.